В Индии десятки рабочих больше недели ждут спасения под завалами тоннеля

В Индии более 40 рабочих на протяжении восьми дней остаются под завалами обрушившегося дорожного тоннеля. Об этом сообщает The Guardian.
Авария произошла во время строительства тоннеля в горах в штате Уттаракханд. В результате более 40 рабочих оказались заблокированы. Операция по спасению осложняется наличием тяжелых обломков и нестабильным ландшафтом.
На место доставили из Дели большой специализированный бур, но его работа была остановлена из-за вероятности нового обрушения. Когда машину подогнали к скале и запустили, послышался громкий треск. Специалисты заявили, что вибрации могут спровоцировать подвижки грунта внутри горы.
Работы по разбору завалов проводятся вручную, к спасательной операции привлечены пять правительственных учреждений. Предположительно, для того чтобы добраться до рабочих, понадобиться еще четыре-пять дней.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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