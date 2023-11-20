В Индии десятки рабочих больше недели ждут спасения под завалами тоннеля

В Индии более 40 рабочих на протяжении восьми дней остаются под завалами обрушившегося дорожного тоннеля. Об этом сообщает The Guardian.

Авария произошла во время строительства тоннеля в горах в штате Уттаракханд. В результате более 40 рабочих оказались заблокированы. Операция по спасению осложняется наличием тяжелых обломков и нестабильным ландшафтом.

На место доставили из Дели большой специализированный бур, но его работа была остановлена из-за вероятности нового обрушения. Когда машину подогнали к скале и запустили, послышался громкий треск. Специалисты заявили, что вибрации могут спровоцировать подвижки грунта внутри горы.

Работы по разбору завалов проводятся вручную, к спасательной операции привлечены пять правительственных учреждений. Предположительно, для того чтобы добраться до рабочих, понадобиться еще четыре-пять дней.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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