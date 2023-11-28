В Индии спасли рабочих из обрушившегося в Гималаях тоннеля

В Индии завершается операция по спасению рабочих из обрушившегося в Гималаях тоннеля. Более 40 мужчин провели под землей 17 дней.

Авария произошла во время строительства тоннеля в горах в штате Уттаракханд. В результате 41 рабочий оказался заблокирован. Операция спасения осложнялась наличием тяжелых обломков и нестабильным ландшафтом.

На место пригнали мощный бур, однако, когда машину запустили, послышался громкий треск. Специалисты заявили, что вибрации могут спровоцировать подвижки грунта внутри горы, что может привести к новому обвалу.

Часть работ была проведена вручную, в результате появилось небольшое отверстие, через которое вставили трубу и передавали заблокированным людям воду, пищу и теплые вещи. Как утверждают местные власти, благодаря этому все рабочие находятся в удовлетворительном состоянии.

Сейчас проводится последняя стадия спасательной операции. На месте дежурят несколько десятков машин скорой помощи. Кроме того, на выходе из тоннеля рабочих ждут члены их семей.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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