российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 ноября 2023, 16:01 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Индии спасли рабочих из обрушившегося в Гималаях тоннеля

В Индии завершается операция по спасению рабочих из обрушившегося в Гималаях тоннеля. Более 40 мужчин провели под землей 17 дней.

Авария произошла во время строительства тоннеля в горах в штате Уттаракханд. В результате 41 рабочий оказался заблокирован. Операция спасения осложнялась наличием тяжелых обломков и нестабильным ландшафтом.

На место пригнали мощный бур, однако, когда машину запустили, послышался громкий треск. Специалисты заявили, что вибрации могут спровоцировать подвижки грунта внутри горы, что может привести к новому обвалу.

Часть работ была проведена вручную, в результате появилось небольшое отверстие, через которое вставили трубу и передавали заблокированным людям воду, пищу и теплые вещи. Как утверждают местные власти, благодаря этому все рабочие находятся в удовлетворительном состоянии.

Сейчас проводится последняя стадия спасательной операции. На месте дежурят несколько десятков машин скорой помощи. Кроме того, на выходе из тоннеля рабочих ждут члены их семей.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Индии десятки рабочих больше недели ждут спасения под завалами тоннеля

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия,