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Вторник, 21 ноября 2023, 08:26 мск

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В США военный самолет выкатился за пределы ВПП и рухнул в океан

Самолет ВМС США выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился в воде у берега. Об этом сообщает издание Hawaii News Now.

Инцидент произошел в заливе Канеохе на Гавайях. Военный разведывательно-патрульный самолет Boeing P8 Poseidon промахнулся мимо ВПП, выехал на побережье и оказался в воде.

На борту находились девять военнослужащих. Они смогли самостоятельно покинуть судно и добраться до берега. Отмечается, что среди военных есть несколько пострадавших с легкими травмами.

P8 Poseidon используется для разведки. Именно такие самолеты из состава сил НАТО часто замечают в воздушном пространстве над Черным морем.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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