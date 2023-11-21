В США военный самолет выкатился за пределы ВПП и рухнул в океан

Самолет ВМС США выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился в воде у берега. Об этом сообщает издание Hawaii News Now.
Инцидент произошел в заливе Канеохе на Гавайях. Военный разведывательно-патрульный самолет Boeing P8 Poseidon промахнулся мимо ВПП, выехал на побережье и оказался в воде.
На борту находились девять военнослужащих. Они смогли самостоятельно покинуть судно и добраться до берега. Отмечается, что среди военных есть несколько пострадавших с легкими травмами.
P8 Poseidon используется для разведки. Именно такие самолеты из состава сил НАТО часто замечают в воздушном пространстве над Черным морем.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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