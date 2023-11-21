В США неизвестный открыл стрельбу в супермаркете

В США произошла стрельба в магазине Walmart. По предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщает телеканал WHIO-TV.
ЧП произошло в городе Биверкрик в штате Огайо. В настоящее время нет информации о том, что стало причиной стрельбы.
В полиции сообщили об одном погибшем и четырех пострадавших. Предположительно, открывший огонь по людям человек покончил с собой.
Правоохранительные органы проводят расследование.
Колумбус, Зоя Осколкова
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