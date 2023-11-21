Гутерриш назвал беспрецедентным число убитых мирных жителей в Газе

Число убитых мирных граждан в секторе Газа не имеет аналогов ни в одном из конфликтов за последние годы, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Детская смертность не сопоставима с жертвами среди юного населения в вооруженных столкновениях в Йемене и Сирии.

«За несколько недель были убиты тысячи детей. Важнее всего, что мы стали свидетелями убийства мирных жителей, которое беспрецедентно и не имеет аналогов ни в одном конфликте за те годы, что я возглавляю организацию», – цитирует Гутерриша пресс-служба ООН.

Директор по делам БАПОР Том Уайт сообщил, что 73 человека убиты в убежищах организации. Более 880 тыс. беженцев нашли убежище в 154 объектах БАПОР во всех пяти провинциях Газы. Из 2,3 млн жителей анклава 1,7 млн стали перемещенными лицами, поскольку израильские военные вытеснили их в другие районы.

«Реальность такова, что жителям Газы некуда идти в поисках безопасности, и все они подвергаются угрозе боевых действий и особенно авиаударов», – сказал Уайт.

По данным правительства Газы, число убитых жителей анклава выросло до 13 300 человек, пострадавших – до 31 тыс. человек. Среди жертв израильских ударов 5 600 детей и 3 550 женщин. Число пропавших без вести увеличилось до 6500, включая оставшихся под завалами. Более 4400 из них – женщины и дети, передает агентство «Анадолу».

Директор больницы Аль-Шифа в секторе Газа Мухаммед Абу Сильмия сообщил, что все пациенты реанимационного отделения умерли в связи с израильской блокадой анклава. Сейчас под угрозой находятся жизни пациентов в критическом состоянии. С момента эскалации конфликта больница потеряла 50 пациентов.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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