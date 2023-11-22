Два человека погибли и пять пострадали в результате стрельбы в США

В США в перестрелке пострадали пять человек, еще двое были убиты. На месте происшествия обнаружили наркотики. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в Северной Филадельфии. Очевидцы сообщили в полицию, что слышали по меньшей мере 70 выстрелов. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи.
Семеро мужчин в возрасте от 19 до 30 лет были госпитализированы, из них двое скончались от полученных ранений.
На месте происшествия были найдены несколько единиц огнестрельного оружия, а также наркотические вещества. Проводится расследование.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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