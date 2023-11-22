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Среда, 22 ноября 2023, 15:17 мск

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Два человека погибли и пять пострадали в результате стрельбы в США

В США в перестрелке пострадали пять человек, еще двое были убиты. На месте происшествия обнаружили наркотики. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в Северной Филадельфии. Очевидцы сообщили в полицию, что слышали по меньшей мере 70 выстрелов. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи.

Семеро мужчин в возрасте от 19 до 30 лет были госпитализированы, из них двое скончались от полученных ранений.

На месте происшествия были найдены несколько единиц огнестрельного оружия, а также наркотические вещества. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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