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Четверг, 23 ноября 2023, 10:31 мск

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В Турции при обрушении на руднике погибли рабочие

В Турции произошло ЧП на медном руднике. По последним данным, погибли три горняка. Об этом сообщает газета Sabah.

Обрушение произошло на юго-востоке страны в городе Сиирт. Горной породой завалило троих рабочих.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб достали пострадавших на поверхность и отправили в больницу. Однако несмотря на усилия медиков раненые скончались.

На руднике продолжаются спасательные работы. К месту аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов. Причины обрушения устанавливаются.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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