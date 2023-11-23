В Турции при обрушении на руднике погибли рабочие

В Турции произошло ЧП на медном руднике. По последним данным, погибли три горняка. Об этом сообщает газета Sabah.

Обрушение произошло на юго-востоке страны в городе Сиирт. Горной породой завалило троих рабочих.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб достали пострадавших на поверхность и отправили в больницу. Однако несмотря на усилия медиков раненые скончались.

На руднике продолжаются спасательные работы. К месту аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов. Причины обрушения устанавливаются.

Анкара, Зоя Осколкова

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