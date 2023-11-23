Торговые сети в США и Канаде массово убирают кассы самообслуживания из-за краж

Крупные торговые сети в США и Канаде массово убирают из магазинов кассы самообслуживания. Компании называют разные причины, но основная – рост краж, передает CBC.

Торговые сети North Bay, Canadian Tire, Walmart, Booths и другие отказываются от касс самообслуживания, которые практически заменили кассиров. Компании почти 10 лет экономили на зарплате служащих, но решили, что платить кассирам дешевле, чем разбираться с убытками от краж.

«Кражи – это очень большая проблема. На кассе покупатель хотя бы на виду у работника, в зоне самообслуживания – нет», – сказал один из сотрудников.

В прошлогоднем опросе 93 ритейлера по всему миру признались, что 23% убытков в их магазинах связаны с кражами или ошибками покупателей при самообслуживании. Сервис личных финансов провел новый онлайн-опрос среди 2000 американцев, показавший, что 36% участников проносят товары мимо кассы. 15% прямо признались в кражах, 21% заявил, что «забывал» сканировать некоторые товары.

Как сообщал «Новый День», количество магазинных краж в Польше в 2022 году выросло почти на треть, и большая доля приходится на кражу продуктов. Работники торговли заявили, что всему виной подскочившие цены.

Торонто, Наталья Рязанова

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