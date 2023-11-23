В Турции мужчина застрелил пятерых соседей из-за шума

Турок поссорился с соседями из-за шума в доме, взял ружье и расстрелял пятерых человек. Об этом сообщает телеканал NTV.

Массовое убийство произошло в районе Синджан в Анкаре. Между соседями не раз возникали ссоры на почве шума. В этот раз один из жителей решил кардинально решить проблему.

Он взял ружье и выстрелил в пятерых членов одной семьи, в том числе в двоих детей. Четыре пострадавших скончались на месте, пятый умер в больнице.

Подозреваемого задержали. Проводится расследование.

Анкара, Зоя Осколкова

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