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Пятница, 24 ноября 2023, 10:13 мск

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До 14 800 человек выросло число жертв ударов по сектору Газа

Скриншот видео Al Jazeera

По меньшей мере 14 854 человек погибли в секторе Газа в результате израильских атак. В ночь на 24 ноября анклав подвергся массовой бомбардировке, а за два часа до перемирия ЦАХАЛ штурмом взяли индонезийскую больницу, следует из данных правительства анклава.

В Газе сообщили о росте печальной статистики за минувшие сутки. Число погибших достигло 14 854 человек, число раненых превысило 36 000, из которых 75% – это дети и женщины. Более 6 150 детей и 4 000 женщин стали жертвами израильских атак. Еще более 7 000 человек числятся пропавшими без вести или находятся под обломками разрушенных зданий. Среди пропавших более 4700 женщин и детей, передает агентство «Анадолу».

В ООН подтвердили, что сектор Газа пережил мощную бомбардировку «с воздуха, суши и моря» в ночь перед днем установления перемирия. Израильские военные также продолжали рейды на оккупированном Западном Берегу, где с 7 октября убиты более 220 палестинцев.

За пару часов до установления режима прекращения огня ЦАХАЛ устроили штурм индонезийской больницы в секторе Газа. По меньшей мере, одна женщина убита, трое ранены, еще трех человек военных задержали, рассказал гендиректор Минздрава анклава Мунир аль-Бурш телеканалу Al Jazeera Arab.

Внутри здания находятся около 550 пациентов, 200 медиков и порядка 1500 палестинцев в поисках убежища. Часть пациентов больницы и волонтеров вывезли, но не всем хватило мест в транспорте, а врачи не захотели оставлять пациентов.

Соглашение о временном прекращении огня в секторе Газа вступило в действие с 07:00 по местному времени (8:00 мск) 24 ноября. Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля договорились не вести боевые действия до 27 ноября включительно.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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