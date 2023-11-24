Режим прекращении огня начал действовать в секторе Газе

Сегодня утром вступило в силу соглашение между палестинской группировкой ХАМАС и властями Израиля о прекращении боевых действий в секторе Газа, сообщают арабские СМИ. Договоренность о перемирии действует с 7:00 по местному времени (8:00 по мск). Режим прекращения огня будет длиться четыре дня – до 27 ноября включительно.

Телеканал Al Hadath в прямом эфире транслирует кадры из центра города Газа, в котором пока все спокойно.

Вместе с тем, в Армии обороны Израиля заявили, что воздушная тревога прозвучала в населенных пунктах Израиля вблизи сектора Газа после вступления в силу соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве. Это произошло спустя 15 минут после начала перемирия, следует из сообщения ЦАХАЛ. Подробности не приводятся.

Соглашение, достигнутое при посредничестве Катара, Египта и США, предполагает прекращение боевых действий, обмен захваченных боевиками ХАМАС заложников на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также прекращение полетов авиации Израиля над сектором Газа на шесть часов в день. Кроме того, во время гуманитарной паузы в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью. Также будет осуществляться доставка в анклав 130 тыс. литров дизтоплива ежедневно.

В рамках соглашения ХАМАС должен освободить 50 заложников в течение четырех дней. В ответ Израиль отпустит 150 палестинских заключенных – женщин и несовершеннолетних.

Первую группу гражданских заложников боевики ХАМАС освободят в пятницу около 16:00 по местному времени (17:00 мск). В нее войдут 13 женщин и детей. Израиль отпустит 39 палестинцев.

Ранее сегодня стало известно, что ХАМАС согласилась освободить 23 таиландских заложников без каких-либо условий.

Накануне один из членов руководства палестинский группировки Басем Наим заявил, что ХАМАС надеется, что режим прекращения огня будет продлен. «Гуманитарное перемирие – это наша цель, и мы над этим работаем. Дай бог, оно будет продлено, но это зависит от возможности передачи других заложников», – цитирует его ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

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