ХАМАС рассчитывает, что перемирие с Израилем продлится дольше объявленных четырех дней

Один из членов руководства палестинского движения ХАМАС Басем Наим в четверг, 23 ноября, заявил, что ХАМАС надеется, что режим гуманитарного перемирия, который должен вступить в силу 24 ноября на четыре дня, будет продлен, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству по телефону, отвечая на вопрос о возможном продлении гуманитарной паузы, Басем Наим сказал: «Гуманитарное перемирие – это наша цель, и мы над этим работаем. Дай бог, оно будет продлено, но это зависит от возможности передачи других заложников».

Отметим, что ранее сегодня министр обороны Йоав Галлант на встрече с бойцами 13-го диверсионного подразделения «Шайетет» ВМФ заявил, что как только закончится «короткая передышка» в боях с группировкой ХАМАС, боевые действия «интенсивно» возобновятся, как минимум, еще на два месяца.

Москва, Иван Бабурин

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