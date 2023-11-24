В Турции объявили тотальный бойкот товарам из Израиля и США

Покупатели в Турции и Индонезии объявили бойкот товарам из Израиля и США, а также связанным с Израилем компаниям. Заведения McDonald's и Starbucks пустуют, банки с Coca Cola и Pepsi убирают из киосков в аэропортах и муниципальных учреждениях.

Кампания отказа от товаров произраильских компаний стала крупнейшей в истории Турции, пишет местная газета Yeni Akit. Под бойкот попали сотни марок, от производителей одежды до продуктов питания.

«Поддержка бойкота растет. В список попали израильские бренды и бренды, поддерживающие Израиль», – говорится в статье.

Издание отметило, что многие жители перешли на продукты местного производства, что подстегнуло турецкие компании расширить ассортимент.

Государственные железные дороги (TCDD) и Turkish Airlines отказалась от использования брендов, связанных с США и Израилем. Продукция Starbucks, Coca Cola, Pepsi и Cappy исчезла из вагонов-ресторанов и киосков в залах ожидания. Товары произраильских компаний больше не продаются в местных социальных учреждениях, кампусах вузов и государственных зданиях, передает телеканал TRT.

Заведения McDonald's, Starbucks и Burger King в Индонезии практически пусты уже несколько недель, хотя принадлежат местным бизнесменам по франшизе и не связаны с США. Компания PT Rekso Nasional Food, владеющая McDonald's Indonesia, объявила об отправке гуманитарной помощи в Газу на 1,5 млрд индонезийских рупий или 96 тыс. долларов США, чтобы вернуть посетителей.

В американском офисе McDonald's заявили, что не поддерживают никакие силы, вовлеченные в конфликт, и выступают против любого насилия. Параллельно McDonald's в Израиле ввел бесплатные обеды для израильских военных, что вызвало волну возмущения от владельцев франшизы в арабских странах, передает телеканал Al Jazeera.

Напомним, лауреат премии «Оскар» актриса Сьюзан Сарандон и ее коллега звезда хоррор-франшизы «Крик» Мелисса Баррера лишились контрактов с голливудскими агентствами из-за критики действий Израиля в секторе Газа. Актрис обвинили в антисемитизме.

Анкара, Наталья Рязанова

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