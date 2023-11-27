В Бельгии десятки школ закрыли из-за сообщений о заложенных бомбах

В Бельгии в учебные учреждения поступили сообщения о минировании. Занятия отменили, в школах работают взрывотехники, передает Reuters.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах пришли в школы в Брюсселе и регионе Брабант накануне поздно вечером. Администрация приняла решение об отмене занятий.

В общей сложности сообщения о минировании получили 27 школ. Персонал эвакуировали до распоряжения полиции.

В настоящее время в образовательных учреждениях проводится проверка. Пока нет данных о том, были ли найдены взрывные устройства.

Брюссель, Зоя Осколкова

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