Больницы на севере Газы не получили топливо во время перемирия

Больницы в северных районах сектора Газа не получили топливо для генераторов за время перемирия, сообщил гендиректор больниц в анклаве Мохаммед Закут.

Израиль разрешил доставить в сектор топливо и газ для нужд мирных жителей. Но ни одна больница на севере так и не получила горючее, чтобы снова запустить генераторы. Израильские военные строжайше запретили палестинцам возвращаться в северную часть анклава, которую назвали зоной боевых действий.

«Больница Ахли Араб, больница Камаль Адван и больница Аль-Авда – последние работающие больницы в северной и центральной части Газы», – сказал Закут телеканалу «Аль-Джазира».

С момента эскалации конфликта разрушены 34 больницы: 21 частная и 13 государственных. Полевые госпитали еще не готовы к работе, им нужно пять-семь дней, отметил чиновник.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил, что четырехдневное перемирие может продлиться дольше, если движение ХАМАС согласится освободить больше заложников. В ХАМАС согласились соблюдать режим прекращения огня и дальше, если Тель-Авив отпустит палестинцев из тюрем. Египет, Катар и США также призвали к продлению перемирия.

С 24 ноября Израиль и палестинское движение ХАМАС провели три обмена пленными. Освобождены 175 человек: 39 граждан Израиля, 17 тайцев, один филиппинец и один мужчина с гражданством Израиля и России. Из израильских тюрем отпустили 117 палестинцев.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube