В Турции владелец квартиры напал с топором на арендатора

В Турции мужчина напал с топором на арендатора, который не хотел выселяться из квартиры. Об этом сообщает телеканал NTV.

Конфликт произошел в провинции Коджаэли. Местный житель приобрел квартиру, которую раньше сдавали в аренду. Однако проживающий там мужчина сказал, что не собирается переселяться, так как по закону у него есть шесть месяцев на то, чтобы покинуть жилье.

Когда владелец в очередной раз приехал поговорить с арендатором, тот оскорбил его, началась драка. Мужчин разняли очевидцы, но собственник достал топор из багажника своей машины и напал на оппонента.

Раненого отвезли в больницу, серьезных травм он не получил. Нападавший заявил в полиции, что не помнит, что тогда произошло, а топор он возит с собой для самообороны.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube