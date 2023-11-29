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Среда, 29 ноября 2023, 13:40 мск

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ХАМАС согласилось продлить перемирие еще на четыре дня

Палестинское движение ХАМАС готово продлить режим прекращения огня еще на четыре дня, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник. Движение на переговорах в Катаре согласилось также на долгосрочное перемирие, но Израиль отверг эту инициативу.

«ХАМАС сообщило посредникам о готовности продлить перемирие на четыре дня. Это поможет освободить израильских пленных на условиях действующего перемирия», – рассказал источник.

В Катаре состоялись переговоры о «долгосрочном прекращении огня». В рамках инициативы Израилю предложили освободить палестинских заключенных в обмен на освобождение всех пленных, удерживаемых в секторе Газа, включая израильских военных.

Встреча прошла в Дохе с участием премьер-министра и главы МИД Катара шейха Мухаммеда бин Абдуррахмана Аль Тани, директора службы внешней разведки Израиля «Моссад» Давида Барнеа, директора ЦРУ США Уильяма Бернса и главы египетской разведки Аббаса Камиля, передает агентство «Анадолу».

Глава «Моссад» рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху детали встречи. Движение ХАМАС сообщило, что в целом одобряет предложенный план и согласно на «полное прекращение огня». Власти Израиля отвергли эту инициативу.

Стороны палестино-израильского конфликта 27 ноября продлили на два дня гуманитарное перемирие, введенное 24 ноября. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что после окончания режима прекращения огня ЦАХАЛ вернется к борьбе с ХАМАС по всей территории сектора Газа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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