Израиль пообещал вернуться в сектор Газа «еще мощнее, чем раньше»

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в понедельник, 27 ноября, на встрече с солдатами пехотной бригады «Гивати» и бронетанкового корпуса заявил, что после перемирия Израиль вернется к борьбе с ХАМАС по всей территории сектора Газа, и «будет это делать еще мощнее, чем раньше», – передает The Times of Israel.

Издание со ссылкой на минобороны Израиля пишет, что во время своего выступления перед бойцами ЦАХАЛ Галлант сказал: «У вас есть еще несколько дней, но когда мы вернемся к боевым действиям, мы будем действовать также мощно и даже сильнее. Помните, что пока вы организовываетесь, отдыхаете и занимаетесь разведкой, враг делает то же самое».

«Вы столкнетесь с более подготовленным врагом. Поэтому сначала ХАМАС встретит бомбы ВВС, а затем снаряды танков и артиллерии и ковши бульдозеров, а также артиллерийский огонь пехотных войск. Мы будем сражаться на всей территории сектора», – добавил министр обороны Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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