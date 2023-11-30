ХАМАС и Израиль договорились продлить перемирие

Израильские власти и палестинское движение ХАМАС договорились продлить режим прекращения огня для освобождения новых заложников и задержанных палестинцев. Пока «гуманитарную паузу» продлили на один день, передает агентство «Анадолу».

«В свете усилий посредников будет продолжено освобождение пленных и приостановка военной операции на условиях рамочного соглашения», – сообщила ЦАХАЛ.

Представитель ХАМАС подтвердил продление «гуманитарной паузы» на один день.

Правительство Израиля уже получило список заложников, которых ХАМАС намерен освободить днем 30 ноября. Страна-посредник Катар сообщила, что решение о продлении перемирия принято за 10 минут до его окончания. Представитель МИД Катара отметил, что обсуждение проходит со сложностями, передает телеканал «Аль-Джазира».

Накануне ХАМАС заявило, что готово продлить режим прекращения огня еще на четыре дня. Во время переговоров поднимался вопрос о длительном перемирии, но Израиль отверг эту инициативу.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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