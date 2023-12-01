российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 декабря 2023, 09:35 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Перемирие в Газе завершено. Армия Израиля возобновила боевые действия

Архи, фото: агентство «Анадолу»

Армия обороны Израиля заявила, что возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. Израильские военные обвинили палестинскую группировку в нарушении перемирия, заявив, что боевики открыли огонь по территории Израиля.

«ХАМАС нарушило оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа», – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Позже израильская армия сообщила, что истребители ЦАХАЛ наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Ранее израильская армия сообщила о воздушной тревоге в районах близ сектора Газа – сирены прозвучали впервые с начала перемирия 24 ноября – и о перехвате системой ПВО запущенной из анклава ракеты.

Действие режима прекращения огня в секторе Газа истекло в пятницу в 07:00 (08:00 мск).

Ранее сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщало, что перемирие будет продлено еще на сутки. Отмечалось, что в рамках договоренности ХАМАС освободит еще 10 заложников, в основном женщин и детей. Власти Израиля и представители палестинской группировки официально этого не подтверждали.

Перемирие между Израилем и ХАМАС было объявлено с 24 ноября. Изначально оно было согласовано на четыре дня, но договоренности дважды продлевались. 27 ноября режим прекращения огня продлили на два дня, 30 ноября – еще на сутки.

За время режима прекращения огня ХАМАС освободил чуть больше 100 заложников. В их число вошли трое российских граждан, а также граждане Таиланда и Филиппин – они были отпущены вне рамок сделки с Израилем. Израильская сторона освободила более 180 палестинских заключенных.

Тель-Авив, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

Британский эсминец направится в Персидский залив / Президент ФРГ полчаса ждал катарских дипломатов в аэропорту Дохи / ХАМАС и Израиль договорились продлить перемирие / Баллистические ракеты выпушены из Йемена по кораблю США / Американский авианосец вошел в Персидский залив / ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными / Россия направила 15 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа / В Москву доставят еще более 100 эвакуированных из Газы россиян

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Ближний Восток,