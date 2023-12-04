Израиль расширил сухопутную операцию в секторе Газа

Израильская армия расширила наземную операцию по уничтожению боевиков палестинского движения ХАМАС, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он добавил, что в северных районах анклава почти все цели достигнуты, и военные продвигаются на юг в районе города Хан-Юнус.

«Израильская армия продвигается к каждой базе ХАМАС. Наступление сухопутных подразделений в городских кварталах проходит при интенсивной поддержке авиации», – цитирует Хагари агентство «Анадолу».

До некоторых южных районов анклава уже добрались израильские танки.

Хагари подтвердили, что армия Израиля продолжает бомбить объекты движения «Хезболла» в Ливане. По данным телеканала «Аль-Джазира», на границе двух государств продолжаются столкновения со стрельбой. Во время ночной перестрелки ранены трое израильских солдат.

Параллельно Израиль наносит удары по объектам на всей территории сектора Газа, включая жилые дома и лагери беженцев. В анклаве повреждены или полностью разрушены более половины домов. Инфраструктура серьезно повреждена, а большинство больниц больше не может работать с пациентами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит продвижение в секторе Газа до возвращения всех заложников и полного уничтожения палестинского движения ХАМАС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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