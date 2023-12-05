Saxo Bank предрек эпидемию ожирения, конец капитализма в США и нефть по $150

Датский Saxo Bank сделал «шокирующие предсказания» на 2024 год. Прогноз под названием «Конец пути» обнародован на сайте банка. Предсказания касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых мировые финансовые рынки может накрыть очень «мощной ударной волной».

«Ровный путь, по которому мир следовал после Великого финансового кризиса [2008 года], со стабильной геополитикой, низкой инфляцией и низкими процентными ставками, был нарушен в годы пандемии. Сейчас мир движется в сторону опасно неопределенного будущего», – говорится в материале. Шокирующие прогнозы на 2024 год «показывают, как мир приближается к концу «старой нормальности» и как новые технологии решают старые проблемы, одновременно создавая новые, возможно, более опасные дилеммы», – отмечают авторы предсказаний.

В частности, аналитики банк ожидают «конец капитализма» в США. «Поскольку дефицит бюджета США превышает 10% ВВП, правительство попытается стимулировать спрос на казначейские облигации США. Под сильным давлением со стороны Белого дома Конгресс освободит от налогов доходы по государственным облигациям», – сказано в материале. «Этот драматический шаг знаменует собой конец капитализма, поскольку деньги перейдут от частных корпораций к государству, а владение более рискованными активами станет все дороже», – полагают в банке.

Также в Saxo Bank предсказали, что президентские выборы в США выиграет независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший, открыв новую эру в американской политике. Его популистская платформа против разжигающих войну демократов и против корпоративных элит находит отклик как у недовольных традиционных сторонников Демократической партии, так и у сторонников Трампа, считают аналитики. «Новая политическая эра в США начнется с резкого отхода от плутократии, поскольку избиратели требуют положить конец резкому неравенству, несправедливости и вечным войнам», – говорится в прогнозе.

Банк ожидается два глобальных серьезных кризиса в 2024 году. Один будет вызван генеративным искусственным интеллектом, а второй – эпидемией ожирения.

В частности, эксперты полагают, что генеративный искусственный интеллект станет угрозой национальной безопасности после атаки с использованием дипфейка на высокопоставленного чиновника в одной из развитых стран. «В условиях роста общественного недоверия правительства примут новые жесткие законы, подрывая ажиотаж вокруг искусственного интеллекта... Это приведет к бегству инвесторов из отрасли», – говорится в материале. Также прогнозируется, что власти утвердят новые законы, позволяющие распространять публичные новости только небольшой группе организаций.

Касаясь темы ожирения, аналитики отмечают, что мир пострадает от серьезного кризиса здравоохранения, поскольку новые чудодейственные лекарства от ожирения GLP-1 (Glucagon-like peptide-1) приведут к тому, что люди перестанут придерживаться здорового питания и откажутся от физкультуры, полагая, что эти препараты решат все их проблемы со здоровьем, связанные с лишним весом.

«В 2024 году глобальный уровень ожирения среди взрослых вырастет с нынешних 39% до 45%, что приведет к множеству других побочных эффектов, таких как рост заболеваемости диабетом или даже всплеск сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличение числа заболеваний и больничных дней приводит к падению глобальной производительности, – ожидают в банке.

Мировые цены на нефть, по прогнозу Saxo Bank, вырастут до 150 долларов за баррель. Благодаря этому, Саудовская Аравия произведет фурор на международной спортивной арене, поскольку наследному принцу Мохаммеду бен Салману удастся создать Мировую Лигу чемпионов после покупки франшизы Лиги чемпионов у УЕФА, предсказывают аналитики. Это позволит Саудовской Аравии диверсифицировать свою экономику, чтобы избавиться от нефтяной зависимости, и превратиться в центр туризма, отдыха и развлечений.

Кроме того, в банке ожидают, что страны с торговым дефицитом создадут «Римский клуб» для переговоров о новых условиях мировой торговли. «Для стран с торговым профицитом перезагрузка глобальной экономической модели станет болезненной корректировкой», – полагают аналитики.

Также прогнозируется, что Япония откажется от политики контроля над кривой доходности. Власти Евросоюза введут налог на богатство в размере 2%, что приведет к падению спроса на роскошь, ожидают эксперты. «Налог вызовет шок в европейской индустрии роскоши: доля гиганта роскоши LVMH рухнет на 40%», – ожидают в банке.

Напомним, на 2023 год Saxo Bank предсказывал скачок цен на золото до $3000, отставку президента Франции Эммануэля Макрона, возвращение Британии в ЕС и выход ряда стран из Международного валютного фонда.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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