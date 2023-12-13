Более 18,5 тысячи палестинцев погибли в секторе Газа

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа палестинцев превысило 18,5 тыс. человек. ЦАХАЛ сообщила о гибели 113 бойцов за время наземной операции.

По данным Al Jazeera, в секторе Газа убиты 18,412 человек. Ливанский телеканал Al Mayadeen уточнил, что число погибших палестинцев превысило 18,5 тыс. человек. Ранены порядка 50 тыс. человек, еще около 8000 человек числятся пропавшими без вести или находятся под завалами, сообщил представитель гражданской обороны.

Израильские военные почти 30 часов продолжают рейд на оккупированном Западном Берегу. Значительно пострадал город Дженин и лагерь беженцев. По данным Общества палестинских заключенных, более 100 палестинцев были арестованы и около 40 освобождены, передает Al Jazeera.

Под удар попал город Рафах, куда стеклись беженцы из других районов, где ЦАХАЛ расширила наземную операцию. В результате воздушного удара по восточной части города восемь членов одной семьи погибли. По Рафаху также работает тяжелая артиллерия. Еще восемь человек погибли в Хан-Юнисе: удар пришелся по жилому дому недалеко от больницы.

Армия обороны Израиля лишилась еще восьми военных, и общее число погибших за время наземной операции выросло до 113 человек. Более 550 военных ранены.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном гуманитарном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта Израиля и безоговорочном освобождении всех заложников. За резолюцию проголосовали 153 страны, девять были против, включая США и Израиль.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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