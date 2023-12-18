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Понедельник, 18 декабря 2023, 16:56 мск

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В США три человека погибли при столкновении самолета с ЛЭП

В США небольшой самолет столкнулся с линиями электропередач. По предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщают местные СМИ.

Авиакатастрофа произошла в штате Орегон. В момент аварии на борту находились пилот и два пассажира. Причины произошедшего устанавливаются, проводится расследование. Предположительно, полет совершался в сложных погодных условиях, в это время в районе наблюдался густой туман.

Отмечается, что погибший при крушении пилот был опытным летчиком и служил в афганской армии в сотрудничестве с американскими силами. В 2022 году он прибыл в Орегон и проходил программу подготовки пилотов для переехавших, как и двое других погибших.

Инцидент стал причиной небольшого пожара и отключения электричества в населенном пункте неподалеку от города Сейлем.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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