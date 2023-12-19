Турецкому курорту грозит дефицит питьевой воды

Популярному у россиян турецкому курорту Анталье грозит дефицит питьевой воды. С ростом населения сокращаются природные водные ресурсы. Об этом сообщает телеканал NTV.

Объем воды, подаваемый в Анталью, в последнее время сократился с 14 кубометров в час до шести кубометров. Курорт снабжается из пруда Кыркгёз, расположенного в 25 километрах к северо-западу.

«2,5 миллиона населения плюс 20 миллионов туристов – это очень серьезная цифра. Развитие туризма важно для нас, экономики и региона, но мы не должны забывать и о том давлении, которое они оказывают», – сказал президент Анталийского отделения Палаты инженеров-геологов Мустафа Каранчы.

Бассейн Кыркгёз не успевает пополнятся из-за роста потребления промышленной зоной, животноводческими и сельскохозяйственными кооперативами. Кроме того, продолжает увеличиваться объем воды, отбираемый с помощью незаконных скважин.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за 11 месяцев 2023 года Анталью посетили более 15 миллионов туристов из почти 200 стран, каждый четвертый путешественник приехал на турецкий курорт из России.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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