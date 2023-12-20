Детям в Газе доступны лишь 10% от минимума питьевой воды

Дети в секторе Газа имеют доступ только к 10% необходимого для выживания минимума воды в сутки, оценили в ЮНИСЕФ. В обществе Красного Креста и Красного Полумесяца сообщили, что доставлять гуманитарную помощь в анклав становится все сложнее.

Согласно гуманитарным стандартам, в условиях ЧС человеку нужно минимум 15 литров воды в сутки: для питья, приготовления пищи, мытья. Строго для выживания человеку необходимо три литра в день. У детей на юге сектора Газа есть доступ только к 1,5-2 литрам воды.

«Доступ к достаточному количеству чистой воды – это вопрос жизни и смерти. Семьям приходится использовать воду из небезопасных источников, которые сильно засолены или загрязнены. Без безопасной воды в ближайшие дни еще больше детей умрут от жажды и болезней», – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Гендиректор Международной федерации обществ КККП Джаган Чапагейн сказал, что ситуация в Газе отчаянная. Доставлять гуманитарную помощь в анклав стало очень сложно из-за плотных обстрелов и нехватки топлива, передает «Аль-Джазира».

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что в обмен на освобождение заложников готов к еще одной паузе в боевых действиях с ХАМАС. Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания также выразил готовность к переговорам по перемирию.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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