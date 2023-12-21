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Четверг, 21 декабря 2023, 08:57 мск

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ХАМАС отказалось от перемирия в обмен на заложников

Фото: Freepik

Палестинское движение ХАМАС отказалось от недельного перемирия с ЦАХАЛ в обмен на освобождение заложников. Переговоры продолжаются, но палестинцы хотят больше уступок от Израиля, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Египте.

Тель-Авив предложил установить перемирие на неделю и допустить в сектор Газа больше гуманитарной помощи. ХАМАС должно было отпустить 40 заложников, чтобы прекращение огня вступило в силу. Палестинское движение потребовало организовать гуманитарную паузу, а уже потом договориться об освобождении пленных.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания отправился в Египет для переговоров о перемирии и снятии блокады сектора Газа. Президент Израиля Ицхак Герцог категорично заявил, что согласен на гуманитарную паузу в боевых действиях при условии освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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