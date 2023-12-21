Украина получила $950 млн помощи от Японии

Украина получила от Японии 950 млн долларов в рамках проектов Всемирного банка. Большая часть перевода – это заемные средства для выплат социальной помощи, сообщил украинский Минфин.

«Финансирование состоит из гранта Японии на 52,4 млн долларов в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» и займа от правительства Японии в размере 900 млн долларов через проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности», – говорится в сообщении.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что помощь от Японии поможет внедрить госуслуги и социальную поддержку для украинцев, а также будут направлены на ликвидацию последствий конфликта.

В начале декабря Всемирный банк утвердил проект для поддержки программ социальной помощи на Украине на 1,2 млрд долларов под гарантии Японии. В начале 2023 года Минфин Украины начал менять систему социальных выплат, чтобы сократить расходы бюджета.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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