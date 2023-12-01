Всемирный банк одобрил Украине кредит на 1,2 млрд долларов

Всемирный банк утвердил проект для поддержки программ социальной помощи на Украине. Киеву отправят 1,2 млрд долларов под гарантии, данные Токио, сообщили в организации.

«Дополнительная поддержка 29 программам социальной помощи наиболее уязвимым людям в Украине, чтобы избежать дальнейшего сползания в нищету. Проект направлен конкретно на помощь людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам, также будет поддерживать усилия Украины по реформированию для улучшения охвата и эффективности важных программ социальной защиты», – говорится в пресс-релизе ВС.

По данным банка, Киев уже смог предоставить основные услуги более 15 млн украинцев за счет ранее выделенной поддержки ВБ. Планируется, что новый кредит потратят на помощь еще 10 млн украинцев.

Гарантом возврата кредитных средств стала Япония.

В начале 2023 года Минфин Украины объявил, что проверит законность социальных выплат и отменит пособия для некоторых категорий граждан, поскольку в бюджете не хватает средств. В октябре украинский Минздрав подготовил законопроект для отмены понятия инвалидности и перерасчета пенсий льготникам.

Осенью 2023 года ВБ подсчитал, что в 2024 году Украине будет не хватать на три миллиарда долларов больше уровня дефицита в 2023 году. Потребность во внешнем финансировании в целом оценили в 42,9 млрд долларов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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