МВФ: Потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году будут больше, чем ожидалось

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева среду, 11 октября, на 4-м заседании круглого стола министров по поддержке Украины в рамках собрания МВФ и Всемирного банка в Марракеше заявила, что потребности Украины во внешнем финансировании в 2024 году будут на $3 млрд больше, чем ожидалось ранее, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Кристалина Георгиева сказала: «Мы определили, что потребности на следующий год будут немного выше, чем мы первоначально предполагали, примерно на $3 млрд больше. Но, я твердо верю, что наши инвестиции в Украину – это не благотворительность. Это инвестиции».

«Важным является то, что Центральный банк Украины перешел от режима фиксированного курса к режиму управляемой его гибкости с позиции силы. Это все очень хорошо. Но это будет устойчиво только при нашей непоколебимой поддержке», – отметила директор-распорядитель МВФ.

Следует напомнить, что ранее правительство Украины оценило потребности во внешнем финансировании на следующий год в $42,9 млрд, тогда как с начала 2023 года оно уже достигло $32,6 млрд.

Марракеш, Иван Бабурин

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