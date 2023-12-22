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Пятница, 22 декабря 2023, 12:05 мск

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В Турции задержали международного наркобарона

В Турции задержали Зафера Рамадана, находящегося в международном розыске за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Местонахождение наркобарона было установлено в ходе разведки, проведенной Национальной разведывательной организацией и группами разведотдела Управления безопасности провинции Мерсин. Рамадан проживал в районе Мезитли.

Силовики провели операцию по задержанию на рассвете и поймали преступника. В настоящее время наркобарон находится под стражей. Дальнейшую его судьбу определят правоохранители Турции.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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