В Турции задержали международного наркобарона

В Турции задержали Зафера Рамадана, находящегося в международном розыске за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Местонахождение наркобарона было установлено в ходе разведки, проведенной Национальной разведывательной организацией и группами разведотдела Управления безопасности провинции Мерсин. Рамадан проживал в районе Мезитли.

Силовики провели операцию по задержанию на рассвете и поймали преступника. В настоящее время наркобарон находится под стражей. Дальнейшую его судьбу определят правоохранители Турции.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube