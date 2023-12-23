российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 23 декабря 2023, 20:37 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Президент Ирана обвинил США в величайших преступлениях

Фото: официальный сайт президента Ирана

США, претендующие на защиту свободы и демократии, являются виновниками величайших преступлений и крупнейшим фактором нестабильности во всем мире. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Претенденты на (защиту) свободы и демократии показали, что они сами являются виновниками величайших преступлений, расовой дискриминации и преступлений против прав человека, и всем стало понятно, что США не только не являются фактором стабильности ни в одном регионе мира, но были и являются крупнейшим фактором нестабильности и отсутствия безопасности во всем мире, в том числе в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливане и других точках мира», – цитирует заявление Раиси РИА «Новости».

Агентство отмечает, что выступление президента Ирана было на Тегеранской международной конференции по Палестине.

Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 20 258 человек, число раненых достигло 53 688, сообщил минздрав анклава.

Тегеран, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Школьница умерла в поезде, студент расстрелял толпу, Трампа решили не пускать на выборы – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Суды еще 16 штатов получили требования снять Трампа с выборов / В США обвиненного в убийстве мужчину оправдали после 48 лет заключения / Трамп пообещал, что детей не придется возить в школу на броневике / В США растет число случаев отравления детей конфетами с коноплей / Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах / В США у грабителей угнали машину во время налета на кассу / Чехия предупредила о «не лучшем» сдвиге в конфликте на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Ближний Восток, Израиль, Иран, США,