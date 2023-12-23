Президент Ирана обвинил США в величайших преступлениях

США, претендующие на защиту свободы и демократии, являются виновниками величайших преступлений и крупнейшим фактором нестабильности во всем мире. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Претенденты на (защиту) свободы и демократии показали, что они сами являются виновниками величайших преступлений, расовой дискриминации и преступлений против прав человека, и всем стало понятно, что США не только не являются фактором стабильности ни в одном регионе мира, но были и являются крупнейшим фактором нестабильности и отсутствия безопасности во всем мире, в том числе в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливане и других точках мира», – цитирует заявление Раиси РИА «Новости».

Агентство отмечает, что выступление президента Ирана было на Тегеранской международной конференции по Палестине.

Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 20 258 человек, число раненых достигло 53 688, сообщил минздрав анклава.

Тегеран, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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