Шесть государств Европейского союза не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины. Как сообщил заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига, речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

Украинские СМИ обращают внимание, что власти Венгрии и Словакии открыто выступают против поставок военной помощи киевскому режиму.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее провел видеовстречу по гарантиям с представителями 32 стран мира.

Декларация о гарантиях безопасности для Украины была принята в июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ предусматривает сотрудничество в оборонной сфере.

Киев, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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