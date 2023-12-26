Город в США остался без света в канун Рождества из-за индейки

В американском штате Калифорния целый город остался без энергоснабжения по вине дикой индейки. Об этом сообщает The Sacramento Bee.

В канун Рождества индейка попала в провода линий электропередач. Из-за аварии без света остались более четырех тысяч жилых домов и коммерческих объектов в городе Сакраменто.

Местная электроэнергетическая компания оперативно устранила неполадки. Отмечается, что жители города смогли отпраздновать Рождество с электричеством.

Сакраменто, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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