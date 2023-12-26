Израиль потратит на оборону $8 млрд в 2024 году

Израиль заложил в бюджет повышенные расходы на оборону в размере 28,9 млрд шекелей или 8,23 млрд долларов. Власти рассчитывают, что активные боевые действия закончатся в первом квартале.

Расходы Израиля резко пошли вверх после эскалации конфликта в секторе Газа: пришлось тратиться на боеприпасы и мобилизацию резервистов. С учетом увеличения расходов на оборону до 28,9 млрд шекелей и помощи союзников Тель-Авиву все равно не хватает четырех миллиардов шекелей.

Еще 2,8 млрд долларов в бюджете предусмотрены на эвакуацию из приграничных районов Израиля, обучение эвакуированных детей. Из той же суммы планируется восстановление разрушенных ХАМАС поселений, пишет South China Morning Post.

При рассмотрении бюджета на 2024 год Минфин предложил несколько способов сократить расходы. В том числе: закрыть 10 других министерств, сократить расходы политических партий, отменить субсидии на топливо, повысить налог на сигареты и НДС, перечислила Times Of Israel.

Израиль серьезно рассчитывает на помощь США, которые с 7 октября уже отправили ближневосточному союзнику 230 самолетов и 20 кораблей с оружием. В эту помощь вошли артиллерийские снаряды, бронетехника, боевое снаряжение. Пока в ход пущены собственные запасы Израиля. Агентство «Анадолу» отметило, что Тель-Авив заполняет полученным от Вашингтона вооружением и боеприпасами склады. Западное оружие планируется использовать в масштабной акции против «Хезболлы».

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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