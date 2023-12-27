В Японии собираются перезапустить крупнейшую в мире АЭС

В Японии снят запрет на перезапуск крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки-Карива». Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

«Почти три года ушло на расследования в связи с выявленными нарушениями обращения с ядерными материалами на АЭС «Касивадзаки-Карива». Сегодня Комитет по надзору за атомной энергией отменил приказ о запрете на перемещения ядерных материалов», – заявил Хаяси.

В марте 2021 года государственный Комитет по контролю за атомной энергетикой в Японии признал АЭС «Касивадзаки-Карива» не соответствующей нормам безопасности. Специальная комиссия установила, что на атомной станции не приняты меры «против проникновения террористов». В помещениях, где должны соблюдаться максимальные меры безопасности, могут находиться посторонние люди. Запрет на перемещение ядерных материалов фактически означал запрет на работу АЭС.

В скором времени правительство намерено дать разъяснения по поводу необходимости и смысла перезапуска станции префектуре Ниигата и местным властям.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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