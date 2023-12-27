ЦАХАЛ приказала убивать всех мужчин боеспособного возраста

Израильские военные получили приказ убивать всех мужчин, способных держать оружие, если те приближаются к бойцам ЦАХАЛ. Так погибли трое пленных израильтян – от рук своих соотечественников, признала Армия Израиля.

15 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о гибели трех пленных в районе Эш-Шуджайя в результате «случайного» огня. Во время расследования ЧП выяснилось, что после нападения одетых в гражданскую одежду палестинцев командование изменило приказ.

«Военным был отдан новый приказ: «Открывать огонь по любому мужчине боеспособного возраста, который приблизится к ним». 15 декабря Армия Израиля подтвердила, что бойцы ошибочно определили трех израильских пленных как угрозу и открыли по ним огонь», – пишет агентство «Анадолу».

По данным палестинских властей, число убитых в секторе Газа достигло 20 915 человек, раненых – 54 918 человек. На оккупированном Западном берегу погибли 311 палестинцев и ранены 3 450. На 27 декабря ЦАХАЛ сообщила о потере 165 военных убитыми и 8 730 ранеными.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о расширении боевых действий на юге сектора Газа. Он пригрозил боевикам ХАМАС уничтожением «на земле и под землей».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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