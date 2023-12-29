ООН: треть населения Афганистана страдает от голода

Треть жителей Афганистана не имеет доступа к продовольствию. ООН смогла помочь 18,4 млн страдающих от голода, сообщили в организации.

Многие афганские семьи уже сейчас страдают от голода и не готовы к зиме, особенно в горных районах страны. За 11 месяцев 2023 года в рамках Всемирной продовольственной программы ООН распределили более 559 тыс. тонн продовольствия. Помощь оказана 18,4 млн жителей Афганистана. Продукты также переданы почти 230 тыс. афганцев в уязвимой ситуации за последние полгода благодаря гранту в 3,2 млн долларов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что ООН в 2023 году отправила Киеву 1,8 млрд долларов финансовой помощи, тогда как население Афганистана получило на миллиард долларов меньше. Организация с начала года получила только 29% или 15,8 млрд долларов из необходимых на гуманитарные планы 55,2 млрд, и лидером «по привлечению донорского внимания» стала Украина.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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