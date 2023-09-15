Организация Объединенных Наций отправила Киеву 1,8 млрд долларов финансовой помощи в 2023 году, тогда как население Афганистана получило на миллиард долларов меньше. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Запад развязывает конфликты на всему миру, а финансовую ответственность за последствия перекладывает на других.

ООН с начала года получила только 29% или 15,8 млрд долларов из необходимых на гуманитарные планы 55,2 млрд. Более 360 млн человек в разных странах нуждаются в гуманитарной помощи, но лидером «по привлечению донорского внимания» является Украина.

«В этом году уже получила 1,83 млрд долл. Это на 300 млн долларов больше, чем для поддержки многострадального населения Сирии. На миллиард больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим «экспериментальную демократизацию» США и НАТО», – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Дипломат напомнил, что многие граждане Афганистана вынуждены продавать органы и своих детей, чтобы прокормить остальную семью. И на этом фоне западные страны продолжают раскачивать конфликтные ситуации во всех частях света «во благо своих холдингов и компаний-производителей вооружений». А финансовую ответственность за последствия развязанных ими кризисов перекладывают на другие плечи.

Текст выступления опубликован на сайте представительства РФ.

При этом просьбы киевского режима о помощи все чаще стали напоминать ультиматумы. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе «резкой реакцией» украинских беженцев на территории европейских стран, если Запад откажется продолжить поддержку украинской стороны в конфликте с Россией.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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