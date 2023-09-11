Зеленский пригрозил Европе реакцией беженцев на отказ от поддержки Украины

Украинские беженцы в европейских странах могут резко отреагировать, если Европа откажется и дальше поддерживать киевский режим, предупредил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что украинцы благодарны Европе за помощь и сейчас «ведут себя хорошо». Но все может измениться, и Запад получит проблемы на своем же «заднем дворе».

«Сокращение помощи Украине только продлит войну. Невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то, что их страну бросят. Вряд ли это будет хорошая история для Европы, если она загонит этих людей в угол», – сказал Зеленский в интервью The Economist.

Украинский лидер уверен, что и западные избиратели не простят своим властям, если те «потеряют Украину». Но если поддержки будет недостаточно, Киеву придется создать в стране военную экономику. Зеленский заявил, что «морально готов» к такому переходу, но пока этот момент не настал.

При этом, Зеленский «категорически отвергает идею компромисса с президентом РФ Владимиром Путиным», пишет издание.

Ранее днем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев готов пойти на мирные переговоры в случае, если Москва первой проявит инициативу. В Кремле напомнили, что всегда открыты для диалога, но не видят подвижек со стороны Киева.

Аналитики предсказали, что еще до конца текущего года все внимание Запада перейдет на внутренние проблемы и предвыборную гонки. Примерно к тому же времени международные запасы оружия и техники подойдут к концу.

Киев, Наталья Рязанова

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