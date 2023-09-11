Блинкен заявил о готовности Киева к переговорам в случае инициативы Москвы

Киев готов пойти на мирные переговоры в случае, если Москва первой проявит инициативу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его мнению, президент РФ Владимир Путин пока не готов к дипломатическому разрешению ситуации.

«Пока мы не видели признаков, что Владимир Путин заинтересован в дипломатии. Если он захочет, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война кончилась», – сказал политик в интервью телеканалу ABC News.

Блинкен добавил, что окончание конфликта должно быть «справедливым» и на условиях сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Как именно все это закончится, где будут проходить границы, предстоит решать украинцам. Но во время визита в Киев я увидел серьезный настрой на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории», – добавил глава госдепа.

Аналитики отмечали, что после провала украинского контрнаступления Запад настроен усадить Киев за стол переговоров. Неизбежность дипломатического решения якобы осознали и украинские власти. Они принимают непопулярные у населения решения, чтобы подтолкнуть граждан к выводу: воевать дальше невозможно, нужно договариваться.

С другой стороны, политологи увидели признаки готовящейся ловушки для России. США готовят «мирный» ультиматум по Украине с невыгодными для России условиями. Чтобы обеспечить подписание документа, Вашингтон применяет свое влияние, добиваясь поддержки других государств, которые представит как «широкую коалицию».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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