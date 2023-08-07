США готовят для России ультиматум по Украине

США готовят от имени якобы широкой коалиции предъявить России «мирный» ультиматум по Украине. Такое мнение высказал известный российский политолог Сергей Марков, комментируя международные переговоры в Саудовской Аравии, где был озвучен новый план урегулирования украинского конфликта.

Как считает эксперт, ни о каком провале переговоров и речь идти не может. «Американцы готовят широкую коалицию, с помощью которой хотят остановить возможное наступление армии России. И хотят навязать России невыгодные условия мира. Якобы от широкой коалиции. Это работа не одной встречи», – пояснил он в своем телеграм-канале.

«Американцам удалось включить многие страны Глобального Юга в работу, это их успех. В центр обсуждения американцам удалось поставить мирный план Зеленского, который на самом деле американский план полукапитуляции России. Это их успех», – уточнил Марков.

Политолог обратил внимание, что по пунктам «плана Зеленского» будут созданы рабочие группы. «Это институционализация американцами ведущей роли «плана Зеленского» для будущего широкого плана от коалиции, который американцы этой осенью хотят предъявить России как ультиматум», – отметил он.

Как полагает Марков, в таких условиях России правильно выдвинуть собственный план. «И более жестко сформулировать полное отрицание плана Зеленского», – заключил Марков.

5-6 августа в саудовской Джидде состоялись консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. Более 30 стран приняли приглашение на мероприятие, но России его не отправили. По итогам решено создать рабочие группы для обсуждения каждого пунктов украинской «формулы мира».

Принят альтернативный план, включающий целостность Украины, прекращение огня на линии соприкосновения, обмен пленными, мирные переговоры под эгидой ООН.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что время мирных переговоров не пришло, пока противник не приполз «на коленях, моля о пощаде». В будущих переговорах должны участвовать обе стороны конфликта, а процесс проходить с учетом исторических и текущих реалий, заявил Медведев в своем телеграм-канале.

Москва, Светлана Антонова

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