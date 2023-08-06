СМИ: В Саудовской Аравии представили альтернативный мирный план по Украине

В Саудовской Аравии на международных переговорах по украинской проблеме с участием представителей около 30 государств представлен альтернативный план урегулирования конфликта.

Как сообщается, проект разработали саудовские власти и «еще ряд стран», о чем проинформировали Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию агентства DPA.

Отмечается, что частью альтернативного плана, отличающегося от так называемого «мирного плана Зеленского» стали целостность Украины и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

Стоит отметить, что в переговорах принимают участие США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. Россию на этот саммит не пригласили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы – это абсурд и нонсенс.

Джидда, Светлана Антонова

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