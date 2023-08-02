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Среда, 2 августа 2023, 16:35 мск

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Запад заставит Украину пойти на перемирие с Россией – Die Welt

Фото: glavcom.ua

Украина из-за неудавшегося контрнаступления будет вынуждена пойти на перемирие с Россией под давлением Запада. О таком вероятном сценарии пишет немецкая газета Die Welt. Издание указывает, что провалившееся летнее украинское контрнаступление указывает на то, что и дальше, в зимний период, ВСУ вряд ли смогут переломить ситуацию по поле сражения, дав отпор российским военным.

При этом, как отмечает газета, переговоры между Москвой и Киевом не приведут к миру в долгосрочной перспективе. Украинский конфликт будет заморожен, как на Корейском полуострове. По этой причине вступление Украины в НАТО отодвинется на длительный срок, говорится в статье. Кроме того, из-за неопределенности Киев может лишиться иностранного финансирования.

Издание также отмечает, что отсутствие успеха на фронте может вызвать разочарование среди военных и мирного населения.

На Западе обманулись в надеждах на контрнаступление ВСУ и признают, что украинская армия не может совершать прорывы и масштабные операции, несмотря на многочисленные поставки техники со стороны союзников, пишет издание.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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