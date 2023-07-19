Британский аналитик предсказал крах Запада из-за провала ВСУ

Провал украинского контрнаступления приведет к «сокрушительному поражению» Запада, считает эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк. Уже к зиме у западных стран иссякнут запасы оружия и желание помогать Киеву.

Кларк напомнил, что в 2024 году состоятся президентские выборы в США, а в Великобритании будут выбирать премьер-министра. Еще до конца текущего года все внимание Запада перейдет на внутренние проблемы и предвыборную гонки. Примерно к тому же времени международные запасы оружия и техники подойдут к концу.

Если к зиме Киев не покажет союзникам реальные результаты контрнаступления, обещания помощи от Запада перекроют «громкие голоса, взывающие к территориальным уступкам ради незначительных политических результатов».

Аналитик отметил, что прошло более месяца с начала контрнаступления, но пока вместо побед на поле боя оно принесло «ряд проблем», пишет The Daily Telegraph.

В мае США заявили, что следующие пять месяцев станут решающими для конфликта на Украине. А уже к концу июня Польша пригрозила Украине «замораживанием» конфликта, если контрнаступление не ускорится. Подобную инициативу продвигает ряд европейских стран, которые недовольны сворачиванием экономических отношений с РФ.

Лондон, Наталья Рязанова

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