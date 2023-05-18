В Вашингтоне считают решающими для Киева следующие пять месяцев

Следующие пять месяцев станут решающими для конфликта на Украине. Таким мнением США поделились со своими союзниками, узнала Financial Times.

«Некоторые союзники говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта, последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах», – говорится в статье.

Аналитики в США допустили продолжение конфликта на Украине в течение нескольких лет. Другие уверены, что Вашингтон усадит Киев за стол переговоров, если итоги контрнаступления будут неудачными. Из-за высоких рисков, связанных с операцией Киев так долго откладывает начало контрнаступления.

Москва, Наталья Рязанова

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