Аналитики в США допустили продолжение конфликта на Украине в течение нескольких лет, вплоть до 1937 года. Начало переговоров между Киевом и Москвой будет зависеть от вмешательства третьей стороны, пишет The Atlantic со ссылкой на данные аналитиков.

Большинство «суперпрогнозистов» назвали 2025 год как дату окончания конфликта на Украине. Некоторые считают, что это случится уже в 2024-м, другие допустили развязку ситуации в 2037-м.

Гендиректор аналитической компании Good Judgment Уоррен Хэтч заявил, что с 70% вероятностью конфликт завершится до 1 октября 2024 года. В Центре военно-морского анализа отметили, что более 50% конфликтов, подобных украинскому, с 1946 года завершались в течение года. Раз этого не произошло, значит, ситуация затянется более чем на 10 лет.

Экс-посол США на Украине Джон Хербст уверен, что ситуацию можно разрешить до конца 2023 года, если оперативно отправить Киеву оружие и лишить Крым сухопутной связи с материком.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине. Киев должен использовать момент, пока Россия не поставила свою экономику на военные рельсы.

Чиновники в ФРГ и США признали, что Запад готовит «военный ультиматум» для президента Украины Владимира Зеленского, чтобы усадить его за стол переговоров с Россией. План приведут в исполнение к осени, если Киев не добьется успехов на поле боя.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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