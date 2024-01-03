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Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $34 трлн

Государственный долг США преодолел отметку в $34 трлн, что является рекордным показателем. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. По данным ведомства, размер американского госдолга по состоянию на вторник составил $34,001 трлн. Еще в сентябре 2023 года он составлял $33 трлн.

Американский госдолг составляет около $100 тыс. на человека. На новый рекордный уровень долг в США вышел на несколько лет раньше, чем прогнозировалось до пандемии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ. По оценке экспертов, обслуживание госдолга может обойтись правительству США в треть бюджетных поступлений, передает «Прайм».

Как отмечает ABC News, столь большой госдолг пока не оказывает давления на американскую экономику, однако его продолжающийся рост в ближайшие десятилетия может поставить под угрозу нацбезопасность и такие статьи расходов, как социальное обеспечение и медицинская помощь.

Лидером по объемам вложений в гособлигации США остается Япония, чьи инвестиции в американские госбонды по итогам октября достигли 1,09 трлн долларов. На втором месте – Китай (769,6 млрд), на третьем – Великобритания (693 млрд).

По информации Фонда Петерсона, вложения иностранцев в гособлигации США достигли пика в 49% в 2011 году, а к концу 2022 года уменьшились до 30%.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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