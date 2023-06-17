Госдолг США впервые пробил отметку в $32 трлн

Объем госдолга США впервые в истории превысил отметку в $32 трлн. Об этом сообщил американский минфин.

По данным ведомства, по состоянию на 16 июня суммарный госдолг США составил $32 трлн 39 млрд 244 млн.

Предыдущая оценка госдолга США составляла $31,95 трлн.

Как пишет газета The New York Times, отметка в $32 трлн преодолена на девять лет раньше, чем предполагалось в допандемических прогнозах. Издание отмечает, что к концу десятилетия госдолг Соединенных Штатов может достичь $50 трлн, даже с учетом недавно принятого сокращения расходов. А по итогам ближайших 30 лет, согласно прогнозам, показатель может вырасти на $127 трлн. Это приведет к заметному росту расходов на выплату процентов – к 2053 году они могут составить 40% от всех федеральных доходов.

Напомним, 3 июня президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга страны, который ранее был одобрен Конгрессом. Документ предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года. По условиям договоренности между демократами и республиканцами, в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд – на медобслуживание ветеранов, $637 млрд – на другие необоронные программы.

В начале мая глава американского минфина Джаннет Йеллен предупреждала, что 1 июня США могут столкнуться с дефолтом в случае непринятия закона о повышении потолка госдолга. Позже она уточнила, что ожидает дефолт 5 июня, если Конгресс не увеличит лимит госдолга.

Вашингтон, Наталья Петрова

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