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Суббота, 3 июня 2023, 23:10 мск

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Президент США подписал закон о повышении госдолга

Фото: Белый дом

Президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга страны, который ранее был одобрен Конгрессом. Об этом сообщается в официальном заявлении Белого дома.

Законопроект предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года. По условиям договоренности, в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд – на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд – на другие необоронные программы.

В начале мая глава американского минфина Джаннет Йеллен предупредила, что 1 июня США могут столкнуться с дефолтом в случае непринятия закона о повышении потолка госдолга. Позже она уточнила, что ожидает дефолт 5 июня, если Конгресс не увеличит лимит госдолга.

По состоянию на январь текущего года, потолок американского госдолга составляет 31,4 трлн долларов.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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