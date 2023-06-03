Президент США подписал закон о повышении госдолга

Президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга страны, который ранее был одобрен Конгрессом. Об этом сообщается в официальном заявлении Белого дома.

Законопроект предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года. По условиям договоренности, в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд – на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд – на другие необоронные программы.

В начале мая глава американского минфина Джаннет Йеллен предупредила, что 1 июня США могут столкнуться с дефолтом в случае непринятия закона о повышении потолка госдолга. Позже она уточнила, что ожидает дефолт 5 июня, если Конгресс не увеличит лимит госдолга.

По состоянию на январь текущего года, потолок американского госдолга составляет 31,4 трлн долларов.

Вашингтон, Светлана Антонова

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